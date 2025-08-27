В Эстонии гражданку России приговорили к трём годам тюрьмы за шпионаж и вино

По данным обвинения, Моисеева с конца 2023 года сотрудничала с ФСБ, передавая данные о проживающих в Эстонии выходцах из России, представляющих интерес для российских спецслужб, а также информацию о военной технике и сотрудниках полиции. Кроме того, её уличили в попытке незаконно вывезти в Россию семь бутылок вина стоимостью более €300 каждая, что нарушает запрет ЕС на ввоз предметов роскоши.
Издание Postimees уточняет, что обвиняемая проживала в Псковской области, а в Эстонии работала, еженедельно пересекая границу. Её арестовали в мае 2025 года. На суде Моисеева заявила, что признаёт вину и раскаивается: «Я глубоко сожалею о содеянном».
Ранее стало известно, что калининградец Сергей Вагин, задержанный по указанию ЦРУ и проведший три года и четыре месяца в колумбийском СИЗО, наконец-то был освобождён. С конца июля он начал новую голодовку в знак протеста против обвинений, которые считал совершенно необоснованными.