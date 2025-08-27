В Эстонии гражданку России приговорили к трём годам тюрьмы за шпионаж и вино

По данным обвинения, Моисеева с конца 2023 года сотрудничала с ФСБ, передавая данные о проживающих в Эстонии выходцах из России, представляющих интерес для российских спецслужб, а также информацию о военной технике и сотрудниках полиции. Кроме того, её уличили в попытке незаконно вывезти в Россию семь бутылок вина стоимостью более €300 каждая, что нарушает запрет ЕС на ввоз предметов роскоши.