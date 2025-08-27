Ричмонд
Прокуратура: пять выпускников минского вуза получили уголовные дела, пытаясь избежать распределения

Источник: Комсомольская правда

В Минске пять выпускников вуза получили уголовные дела из-за распределения. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минска.

В ведомстве отметили, что заместитель прокурора Московского района завел уголовные дела в отношении пяти выпускников одного из вузов Минска по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса.

Из материалов уголовного дела следует, что в разное время с 2019 по 2022 год пять выпускников одного из высших учебных заведений Минска при пособничестве других лиц предоставили в вуз заведомо подложные документы о своем трудоустройстве по распределению по специальности.

В Генпрокуратуре добавили, что подобным образом они намеревались избежать прохождения срока обязательной работы по распределению, который установлен Кодексом об образовании, а в случае не отработки — возмещения в республиканский бюджет средств, которые были затрачены со стороны государства на их подготовку.

«Действия молодых людей повлекли причинение ущерба в общей сумме более 20 тысяч рублей, что соответствует 684,86 базовых величин», — обратили внимание в ведомстве.

В пресс-службе пояснили: из-за того, что противоправными действиями данных лиц был причинен ущерб государству, заместитель прокурора Московского района Минска принял решение о заведении уголовных дел частного порядка.

