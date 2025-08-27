На Сухарной в Новосибирске завершён важный этап строительства 24-метрового моста

На объекте выполнены свайные фундаменты опор и подферменные площадки, приступили к укреплению конусов устоев.
На улице Сухарной завершился ключевой этап возведения моста через реку Ельцовка-2. Все восемь балок пролётной конструкции установлены и размещены в соответствии с проектом. На строительной площадке завершены работы по созданию свайных фундаментов и опорных площадок, началось укрепление конусов устоев. Об этом пишут в мэрии Новосибирска.
Протяженность моста составит примерно 24 метра. Его параметры предусматривают две полосы для автотранспорта, зоны безопасности и пешеходные дорожки.
Этот инфраструктурный объект имеет большое значение, поскольку обеспечивает связь между районами с интенсивной жилой застройкой и доступом к Заельцовскому парку. Он существенно увеличит пропускную способность транспортного потока и повысит уровень безопасности.
В настоящее время движение осуществляется по временной переправе, открытие нового моста планируется до конца текущего года.