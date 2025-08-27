На Сухарной в Новосибирске завершён важный этап строительства 24-метрового моста

На улице Сухарной завершился ключевой этап возведения моста через реку Ельцовка-2. Все восемь балок пролётной конструкции установлены и размещены в соответствии с проектом. На строительной площадке завершены работы по созданию свайных фундаментов и опорных площадок, началось укрепление конусов устоев. Об этом пишут в мэрии Новосибирска.