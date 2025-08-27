Пермские образовательные учреждения готовы к учебному году

1 сентября в Перми откроют двери для детей 97 школ, 76 детских садов и 11 учреждений дополнительного образования. Приемка образовательных учреждений завершилась в начале августа.
В городе продолжается капитальный ремонт зданий школ и детских садов по федеральному проекту «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году ремонтируют школы № 1, № 36, № 28, «Мастерград», «Петролеум+» и детсад № 312. По городской программе «Доступное и качественное образование» в этом году проведен капремонт школы № 132 и детсада «Компас». Также в детских садах Перми будет восстановлено 10 бассейнов.
1 сентября будут торжественно открыты новый учебный корпус «Пермской кадетской школы № 1» на ул. Целинной, 15 и новый учебный корпус школы № 146 на Уральской, 110.
Приемку к новому учебному году также прошли учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, учреждения культуры.