Умер бывший глава минстроя Новосибирской области Иван Шмидт

Иван Иванович ушёл из жизни в возрасте 56 лет.

Источник: соцсети

В возрасте 56 лет скончался экс-руководитель министерства строительства региона Иван Шмидт. В последние годы он курировал масштабную стройку центра коллективного пользования «СКИФ». Новостью поделился губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём телеграм-канале.

Иван Иванович Шмидт занимал должность главы минстроя с начала 2018 до конца 2021 года. В момент его работы в Новосибирске возводилась новая ледовая арена, сложнейший проект, решать проблемы на котором приходилось именно министру строительства. До этого Шмидт занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района, а также заместителя начальника департамента строительства мэрии Новосибирска.

«Иван Иванович был человеком дела, максимально вовлеченным в работу. Он обладал важными профессиональными качествами, с его именем связана реализация крупных и крайне важных для Новосибирской области проектов, а также строительство и реконструкция множества нужных для людей социальных объектов», — отметил Андрей Травников.