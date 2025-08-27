Умер бывший глава минстроя Новосибирской области Иван Шмидт

Иван Иванович Шмидт занимал должность главы минстроя с начала 2018 до конца 2021 года. В момент его работы в Новосибирске возводилась новая ледовая арена, сложнейший проект, решать проблемы на котором приходилось именно министру строительства. До этого Шмидт занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района, а также заместителя начальника департамента строительства мэрии Новосибирска.