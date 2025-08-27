На Челябинскую область надвигается похолодание до дневных +15 градусов

В среду в области ожидается облачность с прояснением, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура будет неравномерной: на юге, где Варна, Бреды, Магнитогорск и так далее, до +25…+30, на остальной территории — лишь +17…+22. Ближайшие ночи +6…+13. Днём +16…+21, но на юге снова теплее, до +25. В пятницу везде +17…+22 кроме гор — там до +15. Небольшие осадки загостятся на все трое суток.