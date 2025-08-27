Ричмонд
На Челябинскую область надвигается похолодание до дневных +15 градусов

Вот-вот Челябинскую область накроет похолодание до дневных +15 градусов. Дополнять эту предосеннюю печаль будут дожди. Но пока в прогнозе есть и кое-что приятное хотя бы для юга региона. Что ждёт в среду, 27 августа, и ближайшие дни, выяснили в местном Гидрометцентре.

Источник: Pchela.News

В среду в области ожидается облачность с прояснением, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура будет неравномерной: на юге, где Варна, Бреды, Магнитогорск и так далее, до +25…+30, на остальной территории — лишь +17…+22. Ближайшие ночи +6…+13. Днём +16…+21, но на юге снова теплее, до +25. В пятницу везде +17…+22 кроме гор — там до +15. Небольшие осадки загостятся на все трое суток.

В Челябинске в среду тоже будет облачно с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза, уличные термометры покажут +20…+22. Четверг пройдёт без существенных осадков, будет чуть прохладнее. В пятницу осадки вернутся, а тепло — нет.

