Альпинистку Наговицину признали без вести пропавшей

Российскую альпинистку Наталью Наговицину официально признали пропавшей без вести. Об этом сообщает МЧС Киргизии. Ранее сын Наговицыной отправил обращение галве СК РФ Александру Бастрыкину для возобновления спасательной операции.

