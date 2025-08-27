Умер бывший полузащитник хабаровского СКА Олег Скоркин

На 65-м году жизни скончался бывший полузащитник футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Олег Скоркин. Коренной хабаровчанин, он почти всю свою игровую карьеру посвятил родному клубу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Олег Скоркин был ключевым игроком команды в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века. Вместе с хабаровским СКА он в 1979 году вышел в Первую лигу СССР, а в 1980-м добился исторического для клуба шестого места в турнире. Всего в футболке армейцев он провел 422 матча и забил 53 гола.
Также футболист выступал в высшей лиге России за владивостокский «Луч», где сыграл 33 матча и отметился двумя забитыми голами.
ФК «СКА-Хабаровск» выразил глубокие соболезнования родным и близким Олега Федоровича. Память о легендарном футболисте навсегда сохранится в истории дальневосточного футбола.