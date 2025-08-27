Двое 15-летних детей потерялись в лесах Башкирии

Несмотря на то, что подобные прогулки были для детей привычными, в этот раз они потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно найти дорогу домой. Осознав опасность ситуации, ребята позвонили в службу спасения 112 и оставались на связи, передав спасателям точные координаты своего местоположения.