Двое 15-летних детей потерялись в лесах Башкирии

Двое 15-летних детей заблудились в лесном массиве у гор 1-я и 2-я Малиновая в Белорецком районе Башкирии. Как сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, юные жители деревни Кузгун-Ахмерово отправились в лес без сопровождения взрослых.
Несмотря на то, что подобные прогулки были для детей привычными, в этот раз они потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно найти дорогу домой. Осознав опасность ситуации, ребята позвонили в службу спасения 112 и оставались на связи, передав спасателям точные координаты своего местоположения.
Благодаря оперативно переданной геолокации, спасатели Госкомитета по ЧС быстро обнаружили детей. Медицинская помощь им не потребовалась. Сотрудники службы на квадроциклах доставили ребят к месту дислокации поисково-спасательного отряда, где их забрали родители.
ГК ЧС рекомендует родителям контролировать маршруты детей и не отпускать их в лес без сопровождения взрослых. Любителям активного отдыха советуют всегда иметь при себе средства связи и заранее планировать маршруты.
