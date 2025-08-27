В ачинском перинатальном центре родился мальчик-богатырь весом 5,7 кг

В перинатальном центре Ачинска на свет появился уникальный новорожденный — мальчик весом 5 килограммов 700 граммов и ростом 56 сантиметров.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края, ребенок получил имя Тимур, что означает «сильный» и «крепкий».
Малыш родился на 36-й неделе беременности путем планового кесарева сечения. Операцию проводила опытная бригада медиков под руководством врача акушер-гинеколога Натальи Шишкиной. Из-за крупного веса и преждевременного рождения состояние новорожденного первоначально оценивалось как тяжелое, потребовалось подключение реаниматологов и неонатологов.
Благодаря слаженной работе специалистов Центра охраны материнства и детства № 2 состояние ребенка удалось стабилизировать. После пятидневного наблюдения в отделении реанимации мальчик воссоединился с матерью в палате патологии новорожденных.
Для Анны Александровны это четвертый ребенок. Как отмечают в минздраве, на момент родов женщина уже была бабушкой — у одной из ее взрослых дочерей есть собственная дочь.