Норвегия потратила семь миллионов долларов на борьбу с агрессивным «врагом с Востока»

В Норвегии идет масштабная кампания, организованная властями страны, по борьбе с так называемой «русской» горбушей. Только за лето этого года из северных рек выловили 154 тысячи штук этой рыбы, а из бюджета на «войну» ушло больше семи миллионов долларов. Об этом сообщает издание VG.
Норвежские журналисты описывают ни в чем не повинную горбушу как агрессивного «врага с Востока», у нее мощные зубы и характерный горб на спине. Местные экологи тоже бьют тревогу, мол, «русская» горбуша вытесняет из водоемов местного лосося, является переносчиком различных болезней и даже воду в реках портит.
В итоге в борьбу вступили даже жители Финляндии.
Летом этого года Норвегия ввела санкции против двух крупнейших российских рыболовных компаний — АО «Норебо» и ООО «Мурман Сифуд». Теперь суда этих компаний не смогут вести промысел в норвежских водах (им не будут выдавать лицензии на рыболовство в норвежской экономической зоне) и заходить в местные порты и территориальные воды.
Ранее Россия и Норвегия договорились об управлении рыбными ресурсами на 2025 год в Баренцевом и Норвежском морях.