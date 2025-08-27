Норвегия потратила семь миллионов долларов на борьбу с агрессивным «врагом с Востока»

В Норвегии идет масштабная кампания, организованная властями страны, по борьбе с так называемой «русской» горбушей. Только за лето этого года из северных рек выловили 154 тысячи штук этой рыбы, а из бюджета на «войну» ушло больше семи миллионов долларов. Об этом сообщает издание VG.