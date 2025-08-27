В Госдуме придумали, как помочь россиянам с оплатой коммуналки

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что до конца текущего года индексация тарифов на коммунальные услуги не предусмотрена. Однако спрогнозировать изменение общей суммы в ежемесячных платежках затруднительно, поскольку на это влияют различные обстоятельства, включая способ расчета платы за отопление в конкретном регионе, тип жилого здания, а также погодные условия в зимний период, передает RT.