В Госдуме придумали, как помочь россиянам с оплатой коммуналки

В Госдуме хотят снизить расходы граждан на коммуналку.
В Госдуму поступит законопроект, предлагающий изменить статью 159 Жилищного кодекса РФ с целью поддержки социально уязвимых граждан путем снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом свидетельствует пояснительная записка, с которой ознакомилось URA.RU. Автором инициативы выступает председатель комитета Ярослав Нилов.
«Размер межбюджетных трансфертов, выделяемых … для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, определяется исходя из федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей … в совокупном доходе семьи в размере 10 процентов, для остальных граждан — в размере 15 процентов», — говорится в документе. Текст есть в распоряжении URA.RU.
По словам Нилова, предлагаемые поправки позволят повысить доступность жилищно-коммунальных субсидий для нуждающихся семей. Субсидия на оплату ЖКУ представляет собой форму социальной поддержки, предоставляемую за счет средств регионального бюджета и регулируемую нормативными актами федерального уровня, отметил депутат. Он подчеркнул, что совершенствование механизма предоставления субсидий — одна из приоритетных задач, которую комитет решает не первый год.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что до конца текущего года индексация тарифов на коммунальные услуги не предусмотрена. Однако спрогнозировать изменение общей суммы в ежемесячных платежках затруднительно, поскольку на это влияют различные обстоятельства, включая способ расчета платы за отопление в конкретном регионе, тип жилого здания, а также погодные условия в зимний период, передает RT.