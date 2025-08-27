В Екатеринбурге ради «ЗОбега» 31 августа перекроют улицы

Движение для всех видов транспорта частично ограничат на улице Универсиады, Новосинарском бульваре, ЭКСПО-бульваре и на улице 100-летия Уральского университета. На время забега изменятся маршруты следующих автобусов:
№ 56 «7 Ключей (Тагильский подход) — Новокольцовский микрорайон»: будет сокращен до остановки Птицефабрика;
№ 65 «Железнодорожный вокзал — аэропорт Кольцово — станция Кольцово»: будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский;
№ 66 «Метро Ботаническая — аэропорт Кольцово — станция Кольцово»: в направлении от остановки «станция Кольцово» будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский;
№ 44 будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт. Остановок не будет в Новокольцовском, а также на «13-й км», «14-й км», «15-й км» и «Октябрьская», вводятся остановки «Сад Авиатор-5», «Сады» и «Сад Рябинушка».
Ранее, 10 августа, в Екатеринбурге 10 августа ограничивали движение на участках нескольких улиц в центральной и западной части города ради проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия».