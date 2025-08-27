В Новосибирске обновили школу № 109 на улице Вертковской

Здание, возведенное в 1954 году, давно требовало обновления. На проведение ремонтных работ было выделено 116 миллионов рублей. В рамках проекта были модернизированы инженерные коммуникации, обновлены потолочные и напольные покрытия, лестничные пролеты и санитарные узлы, а также приведены в порядок учебные кабинеты. Помимо строительных работ, школа была оснащена современным оборудованием.