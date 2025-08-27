В Новосибирске обновили школу № 109 на улице Вертковской

На ремонт направили 116 млн рублей: заменили инженерные сети, обновили потолки, полы, лестницы.
После масштабной реконструкции школа № 109, расположенная на улице Вертковской, готовится принять учеников в новом учебном году.
Здание, возведенное в 1954 году, давно требовало обновления. На проведение ремонтных работ было выделено 116 миллионов рублей. В рамках проекта были модернизированы инженерные коммуникации, обновлены потолочные и напольные покрытия, лестничные пролеты и санитарные узлы, а также приведены в порядок учебные кабинеты. Помимо строительных работ, школа была оснащена современным оборудованием.
В текущем году в Новосибирске в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» проводится капитальный ремонт в 20 образовательных учреждениях. Планируется, что большая часть этих школ откроет двери для учеников уже 1 сентября.