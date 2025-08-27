Ричмонд
Силы ПВО за ночь обезвредили над территорией России более 20 беспилотников

В Ростовской области военные в ночное время уничтожили 15 БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российская система противовоздушной обороны в ночное время 27 августа нейтрализовала над регионами России 26 вражеских беспилотников, сообщило Министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

По данным Минобороны, в Ростовской области военные обезвредили 15 БПЛА. Кроме того, четыре дрона были сбиты в Орловской области, три — в Белгородской. Ещё по два беспилотника уничтожены в Брянской и Курской областях.

Напомним, ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что ночью 27 августа силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Он подчеркнул, что никто не пострадал.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
