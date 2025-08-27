Силы ПВО за ночь обезвредили над территорией России более 20 беспилотников

Российская система противовоздушной обороны в ночное время 27 августа нейтрализовала над регионами России 26 вражеских беспилотников, сообщило Министерство обороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
По данным Минобороны, в Ростовской области военные обезвредили 15 БПЛА. Кроме того, четыре дрона были сбиты в Орловской области, три — в Белгородской. Ещё по два беспилотника уничтожены в Брянской и Курской областях.
Напомним, ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что ночью 27 августа силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Он подчеркнул, что никто не пострадал.