15 БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на среду

В течение минувшей ночи над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 15 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего же в ночь на среду по стране было уничтожено 26 БПЛА. Из них четыре сбили над Орловской областью, три — над Белгородской, два — над Брянской и еще два — над Курской областями.
