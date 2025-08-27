Ричмонд
15 БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на среду

В ночь на 27 августа над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В течение минувшей ночи над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 15 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего же в ночь на среду по стране было уничтожено 26 БПЛА. Из них четыре сбили над Орловской областью, три — над Белгородской, два — над Брянской и еще два — над Курской областями.

