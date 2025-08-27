Ричмонд
Певица Алсу исполнила татарский танец в национальном костюме

Для своего выступления дива выбрала роскошный костюм, названный ею «Татарская царица».

Источник: КП-Казань. Новости Казани

Известная певица и заслуженная артистка РФ Алсу, прибывшая в Казань для участия в международном конкурсе «Новая волна», удивила поклонников ярким выступлением. Артистка представила зажигательный татарский танец в традиционном национальном наряде.

Для своего выступления певица выбрала роскошный костюм, названный ею «Татарская царица», дополнив образ традиционным калфаком. Видеозапись танца Алсу опубликовала в своих социальных сетях, сопроводив ее поэтичной подписью: «Жизнь без татарки, как чай без заварки».

Выступление сопровождалось традиционной татарской плясовой музыкой. Ранее артистка также представила этот наряд в исполнении песни «Иң бәхетле» («Самый счастливый») в дуэте Ильмиры Нагимовой и Aivaz Husikk.