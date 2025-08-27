В воздухе двух городов Башкирии обнаружили опасные вещества

В прошлом месяце в башкирских городах Стерлитамак и Салават зарегистрировали высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это следует из данных Башгидрометцентра.
В Стерлитамаке было зафиксировано 35 случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Наибольшую опасность представляли этилбензол с максимальным превышением ПДК в 4,8 раза и изопропилбензол с превышением в 4,1 раза. В десяти пробах воздуха специалисты также обнаружили формальдегид.
В Салавате зафиксировано 23 случая превышения ПДК, из которых 22 случая связаны с этилбензолом (максимальное превышение в 4,3 раза). Уровень загрязнения в этом городе также оценен как высокий.
В то же в время в Уфе, Благовещенске и Туймазах уровень загрязнения воздуха в июле был низким. Превышений норм по контролируемым примесям в этих городах не зафиксировали.