В диверсионную группу, подорвавшую «Северные потоки», входили семь человек

В диверсионную группу, которая совершила теракты на газопроводах «Северный поток», входили семь человек, включая задержанного ранее в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский ордер на арест.
Согласно документу Кузнецову было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, в который входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник.
22 сентября диверсанты установили взрывчатку и вернулись в порт Вик, после чего Кузнецов был вывезен на Украину. Через четыре дня около 2:03 и 19:03 прогремели взрывы, которые привели к разрывам трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильным повреждениям и утечке в Балтийское море больших объемов газа.
В ордере уточняется, что целью действий Кузнецова и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию.
Газопровод «Северный поток», обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в газе, в результате подрыва стал непригоден к эксплуатации. Строительство «Северного потока-2» было завершено, но газопровод не был введен в эксплуатацию. Оба трубопровода завершаются в Лубмине (Германия).
Ранее сообщалось о задержании в Римини 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации диверсий на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Позднее появилась информация о том, что ранее он служил в СБУ.
Сообщалось, что диверсанты установили на газопроводах не менее четырех взрывных устройств, масса каждого из которых составляла от 14 до 27 кг.