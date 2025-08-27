В Челябинске появились автобусы в стиле самбо

В Челябинске появились автобусы, украшенные красно-синей символикой самбо. Всего выпущено десять машин с новым дизайном, сообщили в пресс-службе «Служба организации движения».
Проект реализован по инициативе управления по физической культуре и спорту администрации города и Федерации самбо Челябинской области. Он направлен на популяризацию этого вида спорта среди молодежи и жителей нашего города.
Яркий дизайн можно будет увидеть на большинстве маршрутов, обслуживаемых «СОД». «Теперь каждый пассажир сможет вдохновиться энергией самбо и лично приобщиться к культуре этого вида спорта, закаляющего силу, волю и характер», — прокомментировали в организации.