В Челябинске появились автобусы в стиле самбо

Всего выпущено десять машин с новым дизайном.

Источник: МУП «Служба организации движения»

В Челябинске появились автобусы, украшенные красно-синей символикой самбо. Всего выпущено десять машин с новым дизайном, сообщили в пресс-службе «Служба организации движения».

Проект реализован по инициативе управления по физической культуре и спорту администрации города и Федерации самбо Челябинской области. Он направлен на популяризацию этого вида спорта среди молодежи и жителей нашего города.

Яркий дизайн можно будет увидеть на большинстве маршрутов, обслуживаемых «СОД». «Теперь каждый пассажир сможет вдохновиться энергией самбо и лично приобщиться к культуре этого вида спорта, закаляющего силу, волю и характер», — прокомментировали в организации.