В Волгограде скончался старший врач скорой помощи Сергей Федоров

Медик ушел из жизни 26 августа текущего года.

Как сообщает ГБУЗ «КССМП», 26 августа ушел из жизни старший врач оперативного отдела Волгограда Сергей Федоров.

Свой путь в сфере здравоохранения Сергей Николаевич начал в 1988 году, когда поступил на подготовительное отделение в волгоградский мед институт, затем — на педиатрический факультет. После этого он начал работать санитаром выездной бригады, с 1992 года — медбратом, а затем — фельдшером.

В 1996 году медика перевели на должность врача-реаниматолога, а с 2018 года и по настоящее время занимал пост старшего врача оперативного отдела.

«Он навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах прекрасным специалистом, другом и человеком высоких душевных и этических качеств», — сообщается в опубликованном некрологе.

«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным и близким Сергея Федорова.