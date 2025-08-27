В Волгограде скончался старший врач скорой помощи Сергей Федоров

Как сообщает ГБУЗ «КССМП», 26 августа ушел из жизни старший врач оперативного отдела Волгограда Сергей Федоров.
Свой путь в сфере здравоохранения Сергей Николаевич начал в 1988 году, когда поступил на подготовительное отделение в волгоградский мед институт, затем — на педиатрический факультет. После этого он начал работать санитаром выездной бригады, с 1992 года — медбратом, а затем — фельдшером.
В 1996 году медика перевели на должность врача-реаниматолога, а с 2018 года и по настоящее время занимал пост старшего врача оперативного отдела.
«Он навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах прекрасным специалистом, другом и человеком высоких душевных и этических качеств», — сообщается в опубликованном некрологе.
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования родным и близким Сергея Федорова.