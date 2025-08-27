В Волгограде скончался старший врач скорой помощи Сергей Федоров

Свой путь в сфере здравоохранения Сергей Николаевич начал в 1988 году, когда поступил на подготовительное отделение в волгоградский мед институт, затем — на педиатрический факультет. После этого он начал работать санитаром выездной бригады, с 1992 года — медбратом, а затем — фельдшером.