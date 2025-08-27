Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наталья, Светлана, Владимир, Сергей». Мингорисполком перечислил редкие детские имена

Мингорисполком сказал, что детские имена Сергей и Наталья стали редкими у минчан.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал, что детские имена Сергей и Наталья стали редкими у минчан. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Наталья Калинина.

По словам Калининой, на сегодняшний день у минчанин редкими детскими именами для девочек являются Светлана, Ирина, Наталья, Ольга.

— У мальчиков — Владимир, Валерий, Руслан. Даже Сергей сегодня — это редкое имя, — подчеркнула начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома.

Кстати, самые популярные детские имена назвали в Минске.

Ранее синоптики предупредили белорусов о жаре до +31 градуса в пятницу 29 августа.

Тем временем мы собрали, чем занимается звезда тенниса белорус Максим Мирный после лечения от рака и как он связан с первой ракеткой мира Ариной Соболенко: «Очень хочу и дальше поработать».