«Наталья, Светлана, Владимир, Сергей». Мингорисполком перечислил редкие детские имена

Мингорисполком сказал, что детские имена Сергей и Наталья стали редкими у минчан. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Наталья Калинина.
По словам Калининой, на сегодняшний день у минчанин редкими детскими именами для девочек являются Светлана, Ирина, Наталья, Ольга.
— У мальчиков — Владимир, Валерий, Руслан. Даже Сергей сегодня — это редкое имя, — подчеркнула начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома.
