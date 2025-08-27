Южноуральские школьники и студенты продолжат ездить в электричках со скидкой

Об Этом рассказали в пресс-службе ЮУЖД.
С 1 сентября в Челябинской области снова начнет действовать региональная льгота, которая позволяет школьникам и студентам покупать билеты на электрички с 50-процентной скидкой.
В ЮУЖД напомнили, что имеет право на эту льготу. Во-первых, это воспитанники и учащиеся общеобразовательных организаций. Для ее получения ребенку необходимо показать справку, подтверждающую обучение в школе.
Во-вторых, на 50-процентную скидку имеют право студенты, но только те, кто учится по очной форме в организациях профессионального образования и высших учебных заведениях. Как и в случае со школьниками, нужно предъявить действительный студенческий билет.
«Региональная льгота в размере 50% от полной стоимости проезда действует в течение всего календарного года при приобретении билетов для проезда в границах Челябинской области. Льгота не предоставляется иным категориям лиц (студенты заочной или очно-заочной формы обучения) и при отсутствии установленных для подтверждения права документов», — уточнили в ЮУЖД.
Во время поездки школьник или студент должен иметь с собой обязательно оригинал документа. Сфотографированные или в электронном виде справки или студенческие билеты не будут служить доказательством. Если их нет в оригинале, то придется заплатить по полной стоимости.