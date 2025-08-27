Ричмонд
Мобильный интернет в Омске появился и пропал

Об этом сообщают жители Омска.

Источник: РИА "Новости"

Мобильный интернет в Омске, показавшись из-за завесы блокировки, показался на какое-то время, но затем снова пропал. Такая жалоба появилась в паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте».

«Вчера только обрадовались интернету в Октябрьском районе. И бац — опять заглушили», — возмущается автор сообщения.

Неназванный пользователь вопрошает, почему в других городах мобильный интернет работает стабильно в отличие от Омска.

В Минцифры Омской области ответили, что сбои в работе мобильного интернета связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности.

Отметим, что связь пропадает не только в Октябрьском округе, но и других районах города, как передают омичи. В частности, его нет на Левом берегу, в Советском округе, ближе к северному промышленному узлу, в районе железнодорожного вокзала.