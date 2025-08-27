Ричмонд
В Омске снесли опасное здание детсада, угрожавшее безопасности детей

Сейчас на территории ведутся работы по благоустройству.

Источник: прокуратура Омской области

Прокуратура Советского округа Омска провела проверку безопасности в детском саду № 336, которая была инициирована сообщениями СМИ о находящемся на территории аварийном здании бывшего овощехранилища.

В ходе проверки выяснилось, что здание находилось в опасном состоянии и угрожало жизни и здоровью людей, включая детей. Верхний этаж, выполненный из деревянных конструкций, мог обрушиться при воздействии ветра, что представляло прямую угрозу безопасности.

В результате прокурорского вмешательства было вынесено представление заведующей детсадом, а департамент образования администрации Омска был проинформирован о ситуации. В настоящее время аварийное здание демонтировано, и на территории ведутся работы по благоустройству, которые находятся под контролем прокуратуры.