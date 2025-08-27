Топ-5 главных новостей в Молдове 27 августа 2025: Получить пособие на похороны в Молдове — это жестокий квест для живых; адвокат Плахотнюка стал мишенью для властей; что надо знать жителям Молдовы о том,

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 27 августа 2025:
1. Получить пособие на похороны в Молдове — испытание не для слабонервных: Госструктуры застряли в прошлом веке и гоняют людей за документами за сотни километров — это вам не пенсионеров штрафовать.
2. Адвокат молдавского олигарха Влада Плахотнюка стал мишенью: Что происходит.
3. Банкноты евро обновляются: Что надо знать жителям Молдовы о том, как изменится валюта ЕС.
4. Теперь и в США: Американский журналист пришёл к выводу, что ПАС в Молдове теряет популярность и ограничивает демократические свободы.
5. Новые подробности смертельного ДТП в Молдове, в котором погибла скрипачка: Девушка заезжала на парковку ресторана, где должна была выступать, когда в ее машину врезался микроавтобус.
