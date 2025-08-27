Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 27 августа 2025:

1. Получить пособие на похороны в Молдове — испытание не для слабонервных: Госструктуры застряли в прошлом веке и гоняют людей за документами за сотни километров — это вам не пенсионеров штрафовать.

2. Адвокат молдавского олигарха Влада Плахотнюка стал мишенью: Что происходит.

3. Банкноты евро обновляются: Что надо знать жителям Молдовы о том, как изменится валюта ЕС.

4. Теперь и в США: Американский журналист пришёл к выводу, что ПАС в Молдове теряет популярность и ограничивает демократические свободы.

5. Новые подробности смертельного ДТП в Молдове, в котором погибла скрипачка: Девушка заезжала на парковку ресторана, где должна была выступать, когда в ее машину врезался микроавтобус.

Полицейский из Украины бросил жену прямо на дороге и сбежал в Молдову: «Он сказал, что выйдет покурить» — семейная трагедия.

На трассе «Одесса — Рени» у пункта пропуска «Паланка» произошёл курьёзный случай: полицейский внезапно остановил машину, выскочил и перебежал границу с Молдовой (далее…).

Кошачьи фейки, в которых ПАС обвиняет оппозицию — детский лепет по сравнение с ложью правящей партии и президента: То целый лес фейковый в Молдове придумали, то липовый прохожих подсунули.

Власти лгут по-крупному, а обвиняет в фейках какие-то мелкие предположения о кошках (далее…).

Как звезда мировой величины, лидер группы Rammstein, оказался в психбольнице Кишинева: Администрация клиники раскрыла подробности.

Надеемся, для Линдеманна это незабываемый опыт (далее…).