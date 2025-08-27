Названы лучшие школы Пермского края по конкурентоспособности выпускников

ПЕРМЬ, 27 августа, ФедералПресс. Только две школы из Прикамья вошли в российский топ-300 по конкурентоспособности выпускников. Пермская школа № 146 заняла в рейтинге 123-е место. Еще одно учреждение из краевой столицы — школа № 9 имени Пушкина — расположилась на 278-й строчке.