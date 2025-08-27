Ричмонд
Названы лучшие школы Пермского края по конкурентоспособности выпускников

ПЕРМЬ, 27 августа, ФедералПресс. Только две школы из Прикамья вошли в российский топ-300 по конкурентоспособности выпускников. Пермская школа № 146 заняла в рейтинге 123-е место. Еще одно учреждение из краевой столицы — школа № 9 имени Пушкина — расположилась на 278-й строчке.

Рейтинги школ России за 2025 год обнародовало агентство RAEX. Аналитики подготовили списки лучших образовательных учреждений с точки зрения конкурентоспособности и масштаба.

«Первые включают школы с наибольшей долей выпускников, поступивших в лучшие вузы страны. Вторые — с их общим количеством, без привязки к численности выпускных классов», — пояснили в агентстве.

Также эксперты составили топ-10 школ для каждого региона. В десятку лучших учреждений по конкурентоспособности выпускников в Прикамье наряду с пермскими школами №№ 146 и 9 вошли (заняли места с 3 по 10-е):

гимназия имени Кирьянова (Чайковский);

гимназия № 17 (Пермь);

школа № 127 (Пермь);

гимназия № 4 имени братьев Знаменских (Пермь);

гимназия № 1 (Пермь);

лицей № 10 (Пермь);

школа № 7 (Пермь);

лицей «ВЕКТОРиЯ» (Лысьва).

Топ-10 прикамских школ по общему количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, выглядит несколько иначе:

лицей № 2 (Пермь), 183 место в России;

школа № 146 (Пермь), 233 место в России;

лицей № 1 (Пермь);

школа № 9 имени Пушкина (Пермь);

лицей № 10 (Пермь);

гимназия № 17 (Пермь);

лицей «ВЕКТОРиЯ» (Лысьва);

гимназия имени Кирьянова (Чайковский);

школа № 10 (Чайковский);

лицей № 1 (Кунгур).

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, учителя по каким предметам в дефиците в пермских школах. Советуем прочитать материал «Названы самые востребованные учителя в Перми: каких педагогов не хватает в школах».