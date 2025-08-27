Названы лучшие школы Пермского края по конкурентоспособности выпускников

Рейтинги школ России за 2025 год обнародовало агентство RAEX. Аналитики подготовили списки лучших образовательных учреждений с точки зрения конкурентоспособности и масштаба.
«Первые включают школы с наибольшей долей выпускников, поступивших в лучшие вузы страны. Вторые — с их общим количеством, без привязки к численности выпускных классов», — пояснили в агентстве.
Также эксперты составили топ-10 школ для каждого региона. В десятку лучших учреждений по конкурентоспособности выпускников в Прикамье наряду с пермскими школами №№ 146 и 9 вошли (заняли места с 3 по 10-е):
гимназия имени Кирьянова (Чайковский);
гимназия № 17 (Пермь);
школа № 127 (Пермь);
гимназия № 4 имени братьев Знаменских (Пермь);
гимназия № 1 (Пермь);
лицей № 10 (Пермь);
школа № 7 (Пермь);
лицей «ВЕКТОРиЯ» (Лысьва).
Топ-10 прикамских школ по общему количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, выглядит несколько иначе:
лицей № 2 (Пермь), 183 место в России;
школа № 146 (Пермь), 233 место в России;
лицей № 1 (Пермь);
школа № 9 имени Пушкина (Пермь);
лицей № 10 (Пермь);
гимназия № 17 (Пермь);
лицей «ВЕКТОРиЯ» (Лысьва);
гимназия имени Кирьянова (Чайковский);
школа № 10 (Чайковский);
лицей № 1 (Кунгур).
