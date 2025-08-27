Пожилого прикамца подозревают в незаконной рубке леса в особо крупном размере

Фигурант дал признательные показания. Он объяснил, что в июле спилил в лесу 58 берез и осин, отдавая себе отчет, что на этом участке лесного массива делянка отсутствует. Разрешительных документов на заготовку древесины у прикамца не было. Деревья злоумышленник вывез на своем тракторе на поле рядом с пилорамой. Часть разрубил на дрова и заготовил для личных нужд, остальное обработать не успел.