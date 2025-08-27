Пожилого прикамца подозревают в незаконной рубке леса в особо крупном размере

В Барде возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Его подозревают в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В начале августа участковый уполномоченный полиции во время совместного патрулирования с представителем Сарашевского лесничества вблизи села Бичурино обнаружил место незаконной рубки деревьев. Был установлен предполагаемый виновник — это житель села Бичурино.
Фигурант дал признательные показания. Он объяснил, что в июле спилил в лесу 58 берез и осин, отдавая себе отчет, что на этом участке лесного массива делянка отсутствует. Разрешительных документов на заготовку древесины у прикамца не было. Деревья злоумышленник вывез на своем тракторе на поле рядом с пилорамой. Часть разрубил на дрова и заготовил для личных нужд, остальное обработать не успел.
В результате незаконной рубки лесному фонду РФ причинен материальный ущерб на общую сумму более 600 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается.