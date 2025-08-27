В Бердске под Новосибирском пропала 15-летняя девочка с сумкой со слоном

Сейчас правоохранительные органы и волонтёры активно ищут девочку, опрашивая местных жителей и проверяя возможные места, где она могла бы находиться. Родные и друзья девочки обеспокоены её исчезновением и просят всех, кто что-либо знает о её местонахождении, немедленно сообщить в полицию.