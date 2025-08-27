В Бердске под Новосибирском пропала 15-летняя девочка с сумкой со слоном

С 26 августа местонахождение школьницы неизвестно. Поиски ведутся в Бердске.
Под Новосибирском пропала 15-летняя девочка, с 26 августа о ней ничего не сообщается.
Рост: 150 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза — карие, была одета в ярко-оранжевую кофту, зелёно-чёрные брюки в клетку, белые сандалии с собой имела светлую сумку с рисунком слона и серый рюкзак.
Сейчас правоохранительные органы и волонтёры активно ищут девочку, опрашивая местных жителей и проверяя возможные места, где она могла бы находиться. Родные и друзья девочки обеспокоены её исчезновением и просят всех, кто что-либо знает о её местонахождении, немедленно сообщить в полицию.
Если вы видели девочку или обладаете какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь с правоохранительными органами или позвоните по указанным телефонам. Каждая деталь может оказаться важной в поисках.