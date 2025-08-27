В России назвали невероятной реакцию ЕС на жалобы Венгрии и Словакии после атаки Киева на «Дружбу»: вот что поразило постпреда Ульянова

Напомним, 22 августа произошел последний и трех ударов ВСУ по нефтепроводу. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну приостановлены. Позже чиновник отметил, что удары украинских дронов и ракет по берущему свое начало в Альметьевске (Татарстан) нефтепроводу равносильны нападению Украины на Венгрию и Словакию.