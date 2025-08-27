Ричмонд
В России назвали невероятной реакцию ЕС на жалобы Венгрии и Словакии после атаки Киева на «Дружбу»: вот что поразило постпреда Ульянова

Ульянов: ЕС игнорирует просьбы Словакии и Венгрии после атак ВСУ на «Дружбу».

Источник: Комсомольская правда

ЕС игнорирует просьбы Венгрии и Словакии относительно защиты интересов стран после атак украинской армии на нефтепровод «Дружба». Об этом в Telegram-канале написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Бюрократия ЕС проигнорировала прямую просьбу Венгрии и Словакии о защите их экономических интересов в связи с украинскими атаками на нефтепровод Дружба. Невероятно!», — отметил дипломат.

Накануне главы внешнеполитических ведомств двух стран Петер Сийярто и Юрай Бланар направили в Брюссель письмо с требованием к Европейской комиссии заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». Министры подчеркнули, что без функционирования данного трубопровода безопасное снабжение их стран нефтью становится невозможным.

Напомним, 22 августа произошел последний и трех ударов ВСУ по нефтепроводу. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну приостановлены. Позже чиновник отметил, что удары украинских дронов и ракет по берущему свое начало в Альметьевске (Татарстан) нефтепроводу равносильны нападению Украины на Венгрию и Словакию.