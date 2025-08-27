Последний срок: осталось две недели до окончания «миграционной амнистии» в Приморье

В Приморье до завершения «миграционной амнистии» стаётся всего 14 дней. Иностранцы, допустившие нарушения режима пребывания в России, до 10 сентября могут добровольно легализовать свой статус без риска депортации и других жёстких мер, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По данным агентства миграционной политики региона, главная цель этой инициативы — вывести иностранцев из «теневого» положения, одновременно упорядочив миграционные процессы. Более 7 тысяч человек уже воспользовались этой возможностью. Большинство из них были оштрафованы за прежние нарушения, около 200 мигрантов подлежат выдворению, причём примерно половина — в принудительном порядке. Однако основная масса иностранцев смогла узаконить своё пребывание.
Эксперты подчёркивают: мигрантам, нарушившим сроки пребывания, но добровольно обратившимся в органы МВД России, не грозит депортация, помещение в спецучреждения, а также запрет на въезд. После прохождения необходимых процедур они смогут получить легальные документы, дающие право на законное проживание и трудовую деятельность в стране.
Кроме того, в Приморье действует агентство миграционной политики, куда иностранцы — в том числе граждане Узбекистана — могут обращаться по личным вопросам, связанным с легализацией и правовым статусом.
Напомним, следователи СКР по Приморью совместно с сотрудниками отряда «Тигр-Правопорядок» провели профилактический рейд в местах концентрации иностранцев — преимущественно в промышленных зонах Владивостока. В ходе проверки были проверены 26 иностранцев, в отношении каждого из которых была проведена проверка по информационным базам учёта. Установлено, что 11 человек человек нарушили миграционные нормы. По этим случаям начато административное преследование.