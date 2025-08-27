Последний срок: осталось две недели до окончания «миграционной амнистии» в Приморье

Напомним, следователи СКР по Приморью совместно с сотрудниками отряда «Тигр-Правопорядок» провели профилактический рейд в местах концентрации иностранцев — преимущественно в промышленных зонах Владивостока. В ходе проверки были проверены 26 иностранцев, в отношении каждого из которых была проведена проверка по информационным базам учёта. Установлено, что 11 человек человек нарушили миграционные нормы. По этим случаям начато административное преследование.