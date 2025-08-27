Жителям Башкирии намерены запретить держать дома нескольких бойцовых собак

По поручению председателя Государственного Собрания Башкирии Константина Толкачева в республике начата разработка мер по регулированию содержания собак потенциально опасных пород в многоквартирных домах. Данная инициатива является реакцией на многочисленные жалобы граждан, которые выражают обеспокоенность в связи с соседством с крупными бойцовыми собаками, что создает, по их мнению, постоянную угрозу для безопасности, особенно детей и пожилых людей.
Спикер парламента акцентировал, что цель работы — не тотальный запрет, а поиск разумного баланса интересов. Будут рассмотрены возможности введения четких правил, ограничений по количеству и породам животных, а также обязанности владельцев соблюдать дополнительные меры безопасности.
Для подготовки законодательных предложений профильный комитет проведет анализ существующей нормативной базы и изучит практику других регионов России. К этой работе будут привлечены эксперты: кинологи, юристы, представители общественности и органов местного самоуправления.
