Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Башкирии намерены запретить держать дома нескольких бойцовых собак

В Башкирии хотят запретить держать дома нескольких бойцовых собак.

Источник: Комсомольская правда

По поручению председателя Государственного Собрания Башкирии Константина Толкачева в республике начата разработка мер по регулированию содержания собак потенциально опасных пород в многоквартирных домах. Данная инициатива является реакцией на многочисленные жалобы граждан, которые выражают обеспокоенность в связи с соседством с крупными бойцовыми собаками, что создает, по их мнению, постоянную угрозу для безопасности, особенно детей и пожилых людей.

Спикер парламента акцентировал, что цель работы — не тотальный запрет, а поиск разумного баланса интересов. Будут рассмотрены возможности введения четких правил, ограничений по количеству и породам животных, а также обязанности владельцев соблюдать дополнительные меры безопасности.

Для подготовки законодательных предложений профильный комитет проведет анализ существующей нормативной базы и изучит практику других регионов России. К этой работе будут привлечены эксперты: кинологи, юристы, представители общественности и органов местного самоуправления.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.