Жителям Башкирии намерены запретить держать дома нескольких бойцовых собак

По поручению председателя Государственного Собрания Башкирии Константина Толкачева в республике начата разработка мер по регулированию содержания собак потенциально опасных пород в многоквартирных домах. Данная инициатива является реакцией на многочисленные жалобы граждан, которые выражают обеспокоенность в связи с соседством с крупными бойцовыми собаками, что создает, по их мнению, постоянную угрозу для безопасности, особенно детей и пожилых людей.