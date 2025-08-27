Ричмонд
Росавиация закрыла учебный центр авиакомпании «Ангара»

При обучении бортмехаников и технических специалистов нарушались федеральные авиационные правила.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Росавиация отозвала разрешение на обучение у авиакомпании «Ангара». Как стало известно КП-Иркутск, учебный центр перевозчика больше не может готовить специалистов для авиации.

— Проверка показала, что при обучении бортмехаников и технических специалистов для самолетов Ан-24/26 и вертолетов Ми-8 нарушались федеральные авиационные правила. Из-за этого сертификат учебного центра был аннулирован, — сказано в сообщении ведомства.

Теперь «Ангаре» для обучения своего персонала придется обращаться в другие сертифицированные учебные центры, у которых есть разрешение от Росавиации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске планируют построить новый современный аэропорт на площадке «Ключевой». Окончание работ запланировано на 2028−2030 годы.