Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км

В связи с активностью вулкана Карымский действует «оранжевый» код авиационной опасности.

Источник: Аргументы и факты

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 12:40 (03:40 мск — прим. ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на три километра над уровнем моря», — уточнили учёные в своём Telegram-канале.

При этом пепельный шлейф протянулся на 18 км на восток-северо-восток от исполина. В KVERT добавили, что в связи с активностью вулкана действует «оранжевый» код авиационной опасности.

Напомним, 26 августа в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что на полуострове продолжают фиксироваться афтершоки после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля. Также на Камчатке наблюдается повышенная активность шести вулканов.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше