Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В 12:40 (03:40 мск — прим. ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на три километра над уровнем моря», — уточнили учёные в своём Telegram-канале.
При этом пепельный шлейф протянулся на 18 км на восток-северо-восток от исполина. В KVERT добавили, что в связи с активностью вулкана действует «оранжевый» код авиационной опасности.
Напомним, 26 августа в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что на полуострове продолжают фиксироваться афтершоки после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля. Также на Камчатке наблюдается повышенная активность шести вулканов.