Параспортсмены ВС РФ победили в медальном зачете чемпионата в Эквадоре

Соревнования, включавшие второй чемпионат мира CISM по параатлетике и первый чемпионат мира по трейл-ориентированию среди военных-параспортсменов, проходили с 18 по 24 августа в городе Кито, столице Эквадора. Сборная ВС РФ была представлена девятью военнослужащими. В результате российские спортсмены уверенно заняли первое место в командном зачете, выиграв в общей сложности 15 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Второе и третье места заняли команды параспортсменов из Бразилии и Эквадора соответственно. Также в соревнованиях участвовали представители Греции, Испании, Италии и Перу.