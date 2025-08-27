Параспортсмены ВС РФ победили в медальном зачете чемпионата в Эквадоре

Команда Вооруженных Сил РФ триумфально завершила международные соревнования среди военнослужащих с ограниченными возможностями в Эквадоре, заняв лидирующую позицию в общем командном зачете. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В торжественной церемонии чествования участников соревнований приняли участие высокопоставленные лица, в том числе начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, полковник Андрей Зыков, глава ЦСКА полковник Артем Громов, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, а также депутат Государственной Думы, Герой России, Дмитрий Саблин.
«Отмечу, что наша сборная выступала под российским флагом и в неофициальном медальном зачете одержала убедительную победу», — отметил Зыков.
Соревнования, включавшие второй чемпионат мира CISM по параатлетике и первый чемпионат мира по трейл-ориентированию среди военных-параспортсменов, проходили с 18 по 24 августа в городе Кито, столице Эквадора. Сборная ВС РФ была представлена девятью военнослужащими. В результате российские спортсмены уверенно заняли первое место в командном зачете, выиграв в общей сложности 15 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Второе и третье места заняли команды параспортсменов из Бразилии и Эквадора соответственно. Также в соревнованиях участвовали представители Греции, Испании, Италии и Перу.
Значительный вклад в общее количество золотых медалей российской команды внесли старший лейтенант Сергей Макаренков, одержавший победы в беге на 100 и 200 метров, а также в прыжках в длину; лейтенант Болат Косумов, завоевавший золото в беге на 200, 400 и 800 метров; и лейтенант Сергей Таныгин, ставший лучшим в беге на 800, 1500 и 5000 метров.