Нижегородцев предупредили о риске изъятия земельных участков

Как в интервью НИА «Нижний Новгород» сообщил замглавы управления Росреестра по Нижегородской области Максим Пайков, перечень признаков зависит от категории участка. Для приусадебных, садовых и огородных территорий, а также земель, на которых запрещено строительство, признаком неиспользования считается зарастание более половины площади травой выше одного метра, кустарниками или деревьями. Если такая ситуация сохраняется в течение года после её выявления, участок может быть признан неиспользуемым.
Также признаками неиспользования считаются захламление и загрязнение. Под захламлением понимается наличие на более чем 50% площади предметов, не связанных с назначением земли. Загрязнение — это наличие отходов, включая твёрдые коммунальные.
Для участков, предназначенных под строительство, к признакам добавляются отсутствие построек более пяти лет (если участок не под ИЖС), отсутствие жилого дома более семи лет (если участок под ИЖС), а также наличие разрушенных зданий, если собственник не устранил проблему в течение года после её выявления. Исключение составляют постройки, подлежащие сносу или реконструкции.
Владельцам садовых и огородных участков отводится три года на освоение земли. Это включает уборку мусора, удаление сорной растительности, выравнивание участка, проведение мелиорации и рекультивации. Если участок предназначен для строительства, предоставляется ещё пять лет на возведение и оформление зданий — всего восемь лет. Для индивидуального жилищного строительства срок составляет десять лет.
Нарушения, связанные с захламлением или разрушением построек, могут быть зафиксированы не ранее чем через три года после регистрации прав. Если участок был приобретён до 1 марта 2025 года, отсчёт начнётся с 1 марта 2028 года.
Нарушение по отсутствию капитальных построек может быть установлено не ранее чем через восемь лет с момента оформления прав. Для участков, купленных до 1 марта 2025 года, этот срок начнётся с 1 марта 2033 года.
После выявления нарушений владельцу направят предупреждение. Если он не примет меры, местные органы смогут обратиться в суд с требованием изъять участок и выставить его на торги.
Напомним, с 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила оформления сделок с земельными участками — без четко определенных границ, внесенных в ЕГРН, их нельзя будет ни зарегистрировать, ни поставить на кадастровый учет.