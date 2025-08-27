Нижегородцев предупредили о риске изъятия земельных участков

Как в интервью НИА «Нижний Новгород» сообщил замглавы управления Росреестра по Нижегородской области Максим Пайков, перечень признаков зависит от категории участка. Для приусадебных, садовых и огородных территорий, а также земель, на которых запрещено строительство, признаком неиспользования считается зарастание более половины площади травой выше одного метра, кустарниками или деревьями. Если такая ситуация сохраняется в течение года после её выявления, участок может быть признан неиспользуемым.