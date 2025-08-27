Новосибирский суд заочно арестовал экс-депутата Сергея Бойко*

Постановление суда не вступило в законную силу.
26 августа 2025 года Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил запрос следствия и вынес решение об аресте Бойко Сергея*. Мера пресечения подразумевает заключение под стражу на два месяца, отсчет которого начнется с момента его фактического задержания в России или же с момента передачи российским властям в случае экстрадиции или депортации в пределах срока предварительного расследования.
Бойко, признанный иностранным агентом, обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, а именно в уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на иностранных агентов российским законодательством.
Следует отметить, что данное судебное постановление еще не вступило в законную силу.
31 марта 2023 года Сергей Бойко* Министерством юстиции России внесен в список «иностранных агентов».