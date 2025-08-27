Новосибирский суд заочно арестовал экс-депутата Сергея Бойко*

26 августа 2025 года Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил запрос следствия и вынес решение об аресте Бойко Сергея*. Мера пресечения подразумевает заключение под стражу на два месяца, отсчет которого начнется с момента его фактического задержания в России или же с момента передачи российским властям в случае экстрадиции или депортации в пределах срока предварительного расследования.