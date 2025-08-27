В Челябинске опубликовали афишу мероприятий в честь 289-летия города

В рамках празднования дня рождения Челябинска в парке имени Юрия Гагарина организуют кинопоказы под открытым небом, а около ледовой арены «Трактор» состоится Кубок RCC Extreme по дисциплине «самокат». Уже 12 сентября на пешеходной части улицы Кирова установят большой подиум, по которому пройдут модели, демонстрирующие одежду от челябинских дизайнеров. Ни один праздник не обходится без еды, поэтому на набережной реки Миасс организуют гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». В прошлом году его проводили в парке имени Юрия Гагарина.