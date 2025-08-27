В Челябинске опубликовали афишу мероприятий в честь 289-летия города

Празднование Дня города начнётся в эту субботу, 30 августа, с фестиваля «Какой удивительный мир», который пройдёт на пешеходной части улицы Кирова. Гости смогут послушать джазовые концерты под открытым небом. В День знаний, 1 сентября, здесь же проведут фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий», где жителей и гостей города ждут встречи с писателями, театрализованные и музыкальные представления, лектории, выставки и мастер-классы.
Инфографика: администрация Челябинска.
В рамках празднования дня рождения Челябинска в парке имени Юрия Гагарина организуют кинопоказы под открытым небом, а около ледовой арены «Трактор» состоится Кубок RCC Extreme по дисциплине «самокат». Уже 12 сентября на пешеходной части улицы Кирова установят большой подиум, по которому пройдут модели, демонстрирующие одежду от челябинских дизайнеров. Ни один праздник не обходится без еды, поэтому на набережной реки Миасс организуют гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». В прошлом году его проводили в парке имени Юрия Гагарина.
Главный концерт начнётся в 17:00 13 сентября на площади у Торгового центра с участием певицы Валерии, телеведущего Дмитрия Губерниева и актёра Дмитрия Певцова. Вечер завершится праздничным фейерверком, который челябинцы смогут посмотреть в 22:00 на набережной реки Миасс.
Заключительными событиями станут фестиваль национальных видов спорта и военно-исторический фестиваль «Уральские герои», которые пройдут 20 сентября.
Возрастное ограничение: 0+
В прошлом году по случаю празднования Дня города для жителей организовали множество интересных мероприятий, которые посетили свыше 150 тысяч человек.