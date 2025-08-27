Ричмонд
Белорусы смогут пожаловаться в Госконтроль на страхование по номеру 191

Комитет госконтроля открывает короткий номер 191 для жалоб белорусов по вопросам страхования.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут пожаловаться в Госконтроль на страхование по номеру 191. Подробности сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В ведомстве уточнили, что КГК 27 и 28 августа будет проводить «горячую линию» по вопросам страхования белорусов. В пресс-службе отметили, что на короткий номер 191 можно позвонить в случае, если ввели в заблуждение об условиях страхования при обращении к страховщику либо к страховому агенту.

Также белорусы могут пожаловаться, если им неправомерно отказали в выплате страхового возмещения; если в момент оказания туристических, банковских и других услуг был навязан договор о страховании. Можно звонить и в том случае, если белорусы не согласны с размером страховой выплаты. Обращения будут приниматься в указанные даты в период с 10.00 до 13.00, а также с 14.00 до 17.30.

