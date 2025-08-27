Белорусы смогут пожаловаться в Госконтроль на страхование по номеру 191

Также белорусы могут пожаловаться, если им неправомерно отказали в выплате страхового возмещения; если в момент оказания туристических, банковских и других услуг был навязан договор о страховании. Можно звонить и в том случае, если белорусы не согласны с размером страховой выплаты. Обращения будут приниматься в указанные даты в период с 10.00 до 13.00, а также с 14.00 до 17.30.