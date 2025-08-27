В Красноярске женщина устроила драку в кафе из-за ревности к мужу

30-летняя жительница Красноярска предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве после инцидента, произошедшего в кафе в конце декабря 2024 года.
Как сообщают в краевом МВД, конфликт возник, когда супруг женщины, находясь в процессе развода, ужинал с знакомой.
Узнав о встрече, ревнивая жена пришла в заведение и подошла к столику, где сидели ее муж и его спутница. В результате она напала на 29-летнюю женщину, что привело к потасовке.
По информации пресс-службы МВД, потерпевшая попыталась укрыться у барной стойки, однако обвиняемая ошибочно приняла администратора заведения за свою соперницу и атаковала 23-летнюю работницу.
Очевидцы вмешались и смогли остановить агрессивную женщину. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия». Теперь горожанке грозит до семи лет лишения свободы.