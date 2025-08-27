В Самаре скончался олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин

В 2021 году Присекин дал большое интервью журналисту Сергею Волкову, которое вышло в «Самарской газете». В том разговоре чемпион откровенно рассказал, что вынужден был завершить карьеру пловца раньше времени из-за тяжёлой травмы — стеноза аорты. После окончания Ленинградского института физкультуры он в 1984 году по распределению оказался в Куйбышеве, где и начал работать спортивным функционером.