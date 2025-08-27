В Самаре скончался олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин

В Самаре на 64-м году жизни скончался олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин. О кончине известного спортсмена сообщили в Федерации водных видов спорта России. Легендарный пловец ушёл из жизни 24 августа.
Юрий Присекин вошёл в историю советского спорта как член сборной СССР, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде-80 в Москве. Он выступал в эстафете 4×200 метров вольным стилем и помог команде подняться на высшую ступень пьедестала.
Как сообщает «МК в Самаре», после завершения спортивной карьеры Юрий Иванович посвятил себя развитию отечественного плавания: возглавлял Центр олимпийской подготовки при бассейне ЦСКА ВВС в Самаре, а позже пробовал силы в общественной и политической деятельности. В начале 2000-х он руководил Красноглинским районом и участвовал в выборах мэра города, соперничая с Георгием Лиманским.
В 2021 году Присекин дал большое интервью журналисту Сергею Волкову, которое вышло в «Самарской газете». В том разговоре чемпион откровенно рассказал, что вынужден был завершить карьеру пловца раньше времени из-за тяжёлой травмы — стеноза аорты. После окончания Ленинградского института физкультуры он в 1984 году по распределению оказался в Куйбышеве, где и начал работать спортивным функционером.
Будущий олимпийский чемпион родился в селе Двуречки Липецкой области. А известность в спорте обрёл, представляя город Мирный Архангельской области, куда его отец был направлен для строительства космодрома Плесецк.