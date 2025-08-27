Врач раскрыла топ-5 продуктов, которые помогут сохранить сосуды здоровыми

Здоровье сосудов напрямую зависит от питания. Заведующая дневным стационаром Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала KP.RU топ-5 продуктов, которые помогут поддерживать артерии в хорошем состоянии.
— Нежареные орехи и семена (грецкие орехи, миндаль). Они содержат полезные жиры и блокируют всасывание холестерина. Есть и богатые Омега-3 растительные источники, например, льняное семя, произведенное из него льняное масло, — перечислила специалист.
Кроме того, в рационе должна быть жирная северная рыба. Особенно полезны лосось, сельдь и скумбрия — богатейшие источники Омега-3. А цельнозерновые крупы, такие как овсянка, выводят из организма лишний холестерин.
— Оливковое масло extra virgin снижает уровень «плохого» холестерина и защищает «хороший», — подчеркнула специалист.
По словам врача, для поддержания здоровья сосудов также следует не забывать про овощи и фрукты всех видов, особенно зеленые и яркие. Они дают организму антиоксиданты, фолиевую кислоту и калий.