В Госдуме напомнили, что в 2026 году пенсии проиндексируют два раза

Он отметил, что индексация пенсий закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. И для разных видов выплат действуют свои даты. Так, социальные пенсии пересматриваются 1 апреля страховые пенсии неработающих — в начале года. С 2026 года же вводится двухэтапный порядок: 1 февраля (по фактической инфляции прошедшего года) и 1 апреля (дополнительный пересмотр, по данным СФР), передает ТАСС.