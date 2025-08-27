Ричмонд
В Госдуме напомнили, что в 2026 году пенсии проиндексируют два раза

Депутат Алексей Говырин рассказал о повышении некоторых пенсий в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Страховые пенсии в России проиндексируют в феврале и апреле 2026 года. Также будут повышены пенсии для инвалидов, для граждан старше 80 лет и пенсии по потере кормильца, напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он отметил, что индексация пенсий закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. И для разных видов выплат действуют свои даты. Так, социальные пенсии пересматриваются 1 апреля страховые пенсии неработающих — в начале года. С 2026 года же вводится двухэтапный порядок: 1 февраля (по фактической инфляции прошедшего года) и 1 апреля (дополнительный пересмотр, по данным СФР), передает ТАСС.

Как отметил Говырин, двухэтапный порядок индексаций будет сочетаться с индивидуальными перерасчетами при наступлении законных оснований.

Ранее в Госдуме рассказали, кому из пенсионеров поднимут пенсии с 1 сентября.

Сообщалось также, что в Госдуме предложили реализовать идею о 13-й пенсии для всех.