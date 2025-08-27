Семья Брюса Уиллиса отселила его в отдельный дом из-за прогрессирующей деменции

Жена артиста Эмма Хеминг рассказала, что Уиллис сейчас живет в одноэтажном доме с сиделками, в котором предоставлено все нужное медоборудование, а врачи оказывают круглосуточный уход. Хеминг отметила, что в новом доме Уиллису удобно передвигаться, а также там почти нет шума, который может быть вреден для тех, кто страдает от лобно-височной деменции.