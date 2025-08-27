Семья Брюса Уиллиса отселила его в отдельный дом из-за прогрессирующей деменции

Семья актера Брюса Уиллиса отселила его в отдельный дом из-за прогрессирующей деменции. Об этом сообщил журнал US Weekly.
Жена артиста Эмма Хеминг рассказала, что Уиллис сейчас живет в одноэтажном доме с сиделками, в котором предоставлено все нужное медоборудование, а врачи оказывают круглосуточный уход. Хеминг отметила, что в новом доме Уиллису удобно передвигаться, а также там почти нет шума, который может быть вреден для тех, кто страдает от лобно-височной деменции.
— Это было одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать. Но я знала, что в первую очередь Брюс хотел бы этого для наших дочерей, — цитирует Эмму Хеминг журнал.
Актер в конце января появился на публике впервые с тех пор, как ему поставили диагноз. Поводом для выхода стали лесные пожары в Лос-Анджелесе. Поклонники Уиллиса остаются обеспокоены состоянием его здоровья после просмотра фотографий, сделанных папарацци и опубликованных в зарубежных СМИ.
Уиллис на протяжении почти двух лет борется с лобно-височной деменцией, которая вынудила его оставить актерскую карьеру. Врач-терапевт Севинч Алиева рассказала, сколько можно прожить с таким недугом.