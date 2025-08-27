Неожиданно стало известно о тяжелой ситуации в семье Николая Дроздова

Как рассказала жена Дроздова Mash, на съёмки его давно не приглашают, и теперь семья живёт только на пенсию, которая вместе с надбавками составляет около 40 тысяч рублей. Дополнительных источников дохода у них нет. При этом супруги справляются с трудностями вдвоём, без помощи детей.