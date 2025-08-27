Российская альпинистка Наговицина официально признана пропавшей без вести

«Она признана пропавшей без вести. По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести. А как вы знаете, добраться туда и узнать, жива ли она или уже нет, сейчас невозможно», — заявил Чаргынов РИА Новости.