Российская альпинистка Наговицина официально признана пропавшей без вести

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая в труднодоступном горном районе Киргизии, официально признана пропавшей без вести.
Как сообщил РИА Новости представитель МЧС Киргизии Адиль Чаргынов, данный статус присваивается автоматически при невозможности установить текущее состояние человека.
«Она признана пропавшей без вести. По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести. А как вы знаете, добраться туда и узнать, жива ли она или уже нет, сейчас невозможно», — заявил Чаргынов РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Наговицина, застрявшая на высоте 7200 м с переломом, может быть объявлена умершей в России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.