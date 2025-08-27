Mash: дочери Николая Дроздова бросили отца после серьезной операции

Дочери известного телеведущего и зоолога Николая Дроздова перестали навещать отца после его тяжелой операции на суставе. Об этом сообщила супруга ученого. По ее словам, ведущий с трудом передвигается и почти не встает с постели, а дочери не находят времени на больного отца.