Mash: дочери Николая Дроздова бросили отца после серьезной операции

Дроздов в июле перенес операцию на колено.
Дочери известного телеведущего и зоолога Николая Дроздова перестали навещать отца после его тяжелой операции на суставе. Об этом сообщила супруга ученого. По ее словам, ведущий с трудом передвигается и почти не встает с постели, а дочери не находят времени на больного отца.
«Дочери Николая Дроздова бросили отца, который практически перестал самостоятельно ходить после операции на суставе. У них якобы нет времени на больного папу — который не может сниматься и живет на пенсию», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на слова жены Дроздова.
Ведущего давно не приглашают на съемки. Супруги живут на пенсию, которая вместе с надбавками составляет 40 тысяч рублей. Дополнительных доходов у них нет. По словам жены, они справляются вдвоем, поскольку дети не оказывают поддержки.
У известного телеведущего есть две взрослые дочери, однако они не навещают отца. Как рассказала супруга Дроздова, одна из дочерей находится в отъезде, другая — занята, поэтому обе отсутствуют. Собеседница уточнила, что после операции Дроздов испытывает постоянные боли и не может самостоятельно передвигаться по дому.
В июле дочь Николая Дроздова, Елена, сообщила, что телеведущему была проведена плановая хирургическая операция на одном из коленных суставов. Вторая нога не вызывает беспокойства и полностью здорова, передает 360.ru. После вмешательства Дроздов находился в стационаре на протяжении четырех дней, а сейчас проходит восстановление в домашних условиях.