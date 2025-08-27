Бензин в баке имеет срок годности: россиянам назвали точное время, после которого топливо использовать нельзя

Эксперт отметил, что допустимый срок хранения зависит от материала емкости, условий хранения, таких как температура и влажность, а также от качества самого топлива. В герметичных стальных емкостях бензин без присадок может храниться от трех до пяти месяцев, а с присадками — до десяти месяцев.