Бензин в баке имеет срок годности: россиянам назвали точное время, после которого топливо использовать нельзя

Срок хранения бензина в автомобильном баке или канистре зависит от нескольких параметров. Об этом агентству «Прайм» рассказал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
Эксперт отметил, что допустимый срок хранения зависит от материала емкости, условий хранения, таких как температура и влажность, а также от качества самого топлива. В герметичных стальных емкостях бензин без присадок может храниться от трех до пяти месяцев, а с присадками — до десяти месяцев.
Пластиковые канистры подходят только для кратковременного хранения или транспортировки. Хранить бензин в неприспособленных бытовых емкостях и вовсе запрещено.
По словам Родионова, в баке автомобиля бензин может храниться не более двух месяцев. На топливо негативно влияют попадающий воздух и вода, а если машина стоит на улице, то добавляется воздействие солнца, влажности и перепадов температур. Технический директор посоветовал после длительного простоя слить старое топливо из бака и заправиться свежим.
Прежде Федеральная антимонопольная служба начала анализировать стоимость топлива на примерно 12 тысяч заправках, чтобы выявить возможные нарушения антимонопольного законодательства и при необходимости принять соответствующие меры.