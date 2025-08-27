Вице-президент РАФ: цифровые гонки помогают развивать отечественное ПО и выводят автоспорт на новый уровень

По словам Немкина, цифровой спорт в последние годы обретает всё большую популярность во всём мире, и особое место в нём занимают именно виртуальные гонки. «Это единственный киберспорт, который позволяет в полной мере подготовиться к настоящим соревнованиям. За игровой установкой нужно совершать все те же манипуляции, что и в настоящей гоночной машине — крутить руль, нажимать педали с правильным усилием, а не просто кликать на кнопки, что позволяет оттачивать гоночное мастерство. Как действующий автогонщик могу подтвердить, что это на сто процентов работает. А современные технические решения только этому способствуют», — подчеркнул депутат.