СИБИТ стал одним из первых вузов Омска по обучению операторов дронов

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) получил статус одной из двадцати площадок для проведения второго сезона Всероссийской студенческой лиги по гонкам дронов. Омский вуз стал единственным коммерческим образовательным учреждением, вошедшим в число победителей конкурса «Студенческая лига 2.0».
Организаторами лиги выступают Фонд «Спорт» при поддержке Министерства спорта РФ, федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта», Федерации гонок дронов России и Ассоциации студенческих спортивных клубов. Проект направлен на привлечение молодежи к современным инновационным технологиям и подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере беспилотных авиационных систем.
Фото: СИБИТ.
В рамках конкурса жюри отобрало 20 лучших учебных заведений страны из 130 заявок. Теперь СИБИТ получит современное оборудование: пульты управления, дроны 75-го класса, шлемы, трассы и лицензии симулятора «Квадросим».
«Наш вуз движется в ногу со временем, и логично, что мы взялись за развитие одного из самых перспективных направлений. Гонки дронов — не только современный вид спорта, но и прикладная дисциплина. Беспилотные летательные аппараты уже широко применяются в сельском хозяйстве, геологоразведке, охране порядка, поисково-спасательных операциях и других отраслях. В будущем их использование станет еще масштабнее», — отметил руководитель СИБИТа Максим Родионов.
Фото: СИБИТ.
СИБИТ стал одним из первых вузов Омска, где формируется база для обучения кадров в области беспилотных авиационных систем. Совместно с партнером — ООО «СпецМаш-Аэро ИТ» — институт реализует программу профессиональной переподготовки «Управление беспилотным летательным аппаратом» с присвоением квалификации «Оператор наземных средств управления БПЛА». Кроме того, в колледже при СИБИТе действует программа подготовки «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» для специалистов среднего звена.
Фото: СИБИТ.
В июне 2025 года на базе вуза прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Получение нового оборудования позволит уже к концу октября сформировать институтскую сборную из двух человек, которые представят регион на Гранд-финале лиги.
С 1 сентября 2025 года в СИБИТе стартует онлайн-обучение по пилотированию дронов. Проект открывает новые возможности для развития киберспортивных дисциплин и популяризации технологий беспилотных систем среди молодежи. Курс доступен старшеклассникам, студентам вузов и ссузов Омского региона и соседних территорий. Для участников площадки предусмотрены как образовательные, так и развлекательные мероприятия очного формата.